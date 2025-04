Polícia investiga 2 GCMs de Taubaté por tentativa de homicídio

A Secretaria de Segurança Pública de Taubaté determinou a abertura de um procedimento interno, por meio da Corregedoria da GCM, para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Após diligências iniciais da Corregedoria da GCM, em colaboração com a Polícia Civil, apurou-se, preliminarmente, eventual participação dos dois guardas municipais no crime. As informações foram repassadas à polícia, segundo a Prefeitura de Taubaté.

Nesta segunda-feira (28), em novas diligências da Corregedoria da GCM, juntamente com integrantes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, foi identificado que esses integrantes da instituição podem ter envolvimento com o caso. Os agentes foram apresentados à polícia, onde estão sendo ouvidos acerca do episódio.