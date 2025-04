Durante uma competição de barcos em Lake Havasu City, no Arizona (EUA), uma lancha em alta velocidade voou, rodopiou pelo ar e capotou no mar. O acidente aconteceu no sábado (26).

Tentando estabelecer um recorde de velocidade, a embarcação atingiu cerca de 338 km/h antes do acidente. Dois ocupantes foram levados ao hospital devido a fraturas.