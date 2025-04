Bombeiros resgatam piloto de paraglider que caiu em Caraguá

O Corpo de Bombeiros resgatou o praticante de paraglider (parapente) de 48 anos que caiu em Caraguatatuba, na tarde desta segunda-feira (28). É o terceiro acidente semelhante na cidade desde o último sábado (26).

Segundo informações da corporação, a equipe foi acionada por volta das 13h para atendimento de ocorrência com pessoa vítima de acidente pessoal.