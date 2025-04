Mascarados invadem e tentam furtar agência da Caixa em Pinda

Bandidos mascarados tentaram furtar uma agência da Caixa Econômica Federal em Pindamonhangaba, na madrugada de domingo (27). O crime ocorreu na unidade instalada na avenida Ilhabela, no bairro Conjunto Habitacional Moreira César.

Três criminosos encapuzados e mascarados invadiram o local, quebraram a porta de entrada e danificaram portas internas, mas fugiram sem levar dinheiro ou armas.