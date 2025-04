URGENTE: Piloto de asa-delta sofre queda na região

Um piloto caiu de asa-delta em Caraguatatuba na tarde desta segunda-feira (28). O Corpo de Bombeiros confirmou o acidente e informou que equipe da corporação já está em atendimento.

Ainda não há informação sobre o estado do piloto e nem sobre outras vítimas. Equipe de resgate dos bombeiros já está pelo local da queda.