Tarcísio prevê 24,7 mil empregos na RMVale com programa de obras

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prevê gerar 24,7 mil empregos no Vale do Paraíba com o ‘SP pra Toda Obra’, programa de obras viárias lançado pelo governo estadual em 3 de abril deste ano.

As obras, entre elas melhorias já entregues, em andamento e futuras, são executadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), responsável por 5.922 vagas na região, e pelas concessionárias (18,8 mil empregos previstos), fiscalizadas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).