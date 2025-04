Homem mata amante em trilha ao descobrir que ela estava grávida

Um homem matou a amante durante uma trilha ao descobrir que ela estava grávida. A vítima foi empurrada em um precipício. É o que afirma a polícia.

De acordo com a investigação, o homem empurrou e matou a amante para tentar encobrir o fato dela ter engravidado dele.