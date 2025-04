VÍDEO: Brasileira mostra corrida aos supermercados em Portugal

Uma brasileira que mora em Portimão, no sul de Portugal, mostrou os impactos da falta de energia elétrica que atingiu boa parte da Europa nesta segunda-feira (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo Emília Souza, 47 anos, que mora no país há quase dois anos, após o apagão os moradores da região provocaram uma ‘corrida’ aos supermercados e as prateleiras já estão vazias.