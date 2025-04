'Aqui é Vila Batista’, gritou jovem antes de ser morto no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O adolescente de 16 anos morto a tiros na noite de domingo (27), em Cruzeiro, gritou ‘Aqui é Vila Batista’ quando passou de moto por um bairro rival. Segundo testemunhas, ele fez barulho com a moto pela via e acabou alvejado por disparos de arma de fogo.

De acordo com informações, João Pedro pilotava uma motocicleta e, ao passar pela rua, teria feito barulho com a moto e gritado ‘Aqui é Vila Batista’ – Cruzeiro enfrenta disputa entre gangues de bairro, com envolvimento de jovens.

Policiais militares foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, eles encontraram João Pedro na calçada, deitado no chão, ensanguentado e já inconsciente, mas ainda com vida.

O adolescente foi socorrido pela equipe de resgate e levado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi atingido por ao menos um tiro, perdeu o controle da moto e colidiu em um carro.