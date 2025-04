Processos Trabalhistas: A importância dos contratos empresariais

E, sobretudo, a necessidade de coerência entre o que está no papel e o que se pratica no dia a dia. Um contrato juridicamente impecável não tem força se, na rotina da empresa, o prestador é tratado como empregado.

É certo que o julgamento do STF ainda trará novas diretrizes, que poderão alterar interpretações vigentes no Judiciário Trabalhista. No entanto, enquanto isso não acontece, o que se impõe é a prevenção jurídica inteligente — e ela passa não apenas pela estratégia contratual, mas também por um acompanhamento próximo da execução das atividades e da forma como as relações profissionais são conduzidas internamente.

Mais do que nunca, o empresário precisa estar atento. A forma como se estrutura e se executa uma contratação hoje pode ser o fator decisivo para evitar passivos trabalhistas no futuro.