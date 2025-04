GCM e amigo morrem baleados após tentativa de assalto

Um guarda civil municipal foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (28) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O crime ocorreu por volta das 3h30 na rua Silvino Alves Costa, no Jardim Trianon. A Polícia Militar encontrou dois homens baleados na cabeça, sendo um deles um GCM e o outro ainda sem identificação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou os dois óbitos no local. A área foi isolada para a realização da perícia e o caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial de Taboão da Serra.