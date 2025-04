‘Ele era folgado’, diz acusado de desfigurar homem em São José

O homem de 42 anos preso em São José dos Campos por suspeita de espancar e desfigurar outro homem, de 48 anos, disse a guardas civis municipais da cidade que a vítima “era folgada”.

A declaração aconteceu quando ele foi preso, na noite do último sábado (26), na Rodoviária Velha de São José dos Campos, na região central da cidade. A vítima foi espancada brutalmente, teve o rosto desfigurado e permanece hospitalizada.