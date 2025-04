VÍDEO: Casada com boneco, mulher faz chá revelação para os filhos

Casada com um boneco de pano desde dezembro de 2021, a brasileira Meirivone Rocha Moraes, de 38 anos, fez chá revelação para seus filhos com o ‘marido’, chamado de Marcelo. Nas redes sociais, a diarista apresenta três filhos com o boneco. Todos eles tiveram a sua ‘gravidez’.

Em vídeo publicado no TikTok, ela e Marcelo – um boneco de pano feito pela mãe de Meirivone – anunciaram a chegada dos filhos.