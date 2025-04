Elizete morre no Vale após compartilhar luta contra o câncer

Por meio de um canal nas redes sociais, ela se definia como “uma jovem vovó tentando quebrar paradigmas sobre o câncer e seus tratamentos”.

No começo de 2025, ela compartilhou a decisão de “parar a quimioterapia e viver plenamente”. No mês de março, ela escreveu que tratava “um câncer de mama com metástase nos ossos e no início as dores são insuportáveis”.

Em postagem no dia 14 de abril, ela disse que “a descoberta de um câncer avançado tem mudado minha vida em todos os aspectos. Cada fase um novo aprendizado. Eu prefiro me manter tranquila”.