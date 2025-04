Homem fica desfigurado após ser agredido na Rodoviária de S. José

Um homem foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio na Rodoviária Velha de São José dos Campos na noite de sábado (26). A vítima, de 48 anos, foi espancada brutalmente e permanece hospitalizada. O agressor, de 42 anos, foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal patrulhava o centro da cidade quando foi acionada para uma ocorrência de espancamento na Rodoviária Velha. Ao chegarem ao local, os guardas encontraram a vítima, com o rosto desfigurado, múltiplas lesões e sem condições de falar.