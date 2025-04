Jovem é encontrado morto a tiros dentro de carro em rua do Vale

Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio em Lorena, nem sobre a identificação dos autores.

“Foram feitas buscas nas imediações, mas apenas curiosos se aproximaram após o ocorrido. Nenhuma testemunha presencial foi localizada”, detalhou o BO.

Durante a perícia, um aparelho celular pertencente à vítima foi encontrado no interior do veículo e apreendido. O conteúdo do aparelho será analisado para tentar identificar possíveis pistas que levem aos autores do crime. O veículo foi retirado do local pela tia da vítima.