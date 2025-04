Motociclistas armados roubam posto de combustível na região; VEJA

Dois homens armados assaltaram um posto de combustíveis em Ubatuba, na noite do último sábado (26), após ameaçarem funcionários do estabelecimento. O crime aconteceu por volta das 21h20, no bairro do Lázaro.

Disfarçados de clientes, os suspeitos abordaram os funcionários enquanto eram atendidos. Segundo relatos, um dos homens se aproximou de um frentista que operava o caixa e anunciou o roubo.