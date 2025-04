VÍDEO: Árvore de grande porte cai na região central de São José

Uma árvore de grande porte caiu na região central de São José dos Campos na manhã desta segunda-feira (28). Não há registro de pessoas feridas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A árvore caiu no cruzamento entre as ruas Nassau e Santa Elza, na Vila Rubi, região central da cidade. Não chovia e nem ventava no momento do incidente.