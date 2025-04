Adolescente é morto a tiros no Vale após 'afrontar' bairro rival

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros após 'afrontar' um bairro rival em Cruzeiro, na noite de domingo (27). O caso aconteceu na rua João Batista Jordão, na Vila Loyelo, por volta das 19h.

A vítima foi identificada como João Pedro Narciso. De acordo com informações, ele pilotava uma motocicleta e, ao passar pela rua, teria ‘tirado de giro’ a moto, provocando um grande barulho com o motor, e gritado o nome de bairro rival – Cruzeiro enfrenta disputa entre gangues de bairro.