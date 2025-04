PM prende ‘olheiro’ do tráfico com mais de 30 conexões em SJC

Durante patrulhamento pela região sul de São José dos Campos, policiais militares do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) detiveram um homem que indicava o posicionamento das forças de segurança aos traficantes, dificultando a ação da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O ‘olheiro’ do tráfico portava um aparelho celular conectado a mais de 30 pessoas que monitoravam o patrulhamento das equipes.