Semana terá frio e chuva forte na RMVale, alerta a Defesa Civil

A Defesa Civil do estado de São Paulo informa para a passagem de uma frente fria que trará chuvas para todo o estado de São Paulo desde as primeiras horas desta segunda-feira (28).

Depois de um fim de semana com menos chuva, o paulista enfrentará um início de semana com tempestades em algumas regiões, inclusive com queda de raio e vento forte.