Homem é preso após ser pego estuprando a própria mãe

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente da própria mãe em Guarulhos.

O crime ocorreu durante uma confraternização familiar na casa da vítima. Segundo relatos, a mãe havia ingerido bebidas alcoólicas e foi dormir, mas acordou com o filho em cima dela, sem roupa. Ao perceber a situação, ela começou a gritar por socorro.

