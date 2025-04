Homem que tentou matar ex-mulher com café envenenado é preso

Uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio após ser envenenada pelo ex-marido em Juína, município localizado no noroeste de Mato Grosso.

O crime ocorreu no último domingo de Páscoa (20) e o suspeito, que já tinha histórico de agressividade, foi preso preventivamente pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.