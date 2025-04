Valeu, Dudu: promessa da bola, jogador morre aos 13 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Dudu era uma promessa do futebol local e defendia as cores de clubes da cidade, como o Palmeira Futebol Clube e o Esporte Clube Vera Cruz. Durante sua trajetória, marcou 27 gols oficiais em competições da Liga Petropolitana de Desportos, destacando-se como um talento em ascensão.

Os clubes que o atleta representou manifestaram profundo pesar pelas redes sociais.

O Palmeira Futebol Clube emitiu uma nota lamentando a perda: “É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso atleta Dudu. Em respeito a esse momento de luto, todas as atividades do clube programadas para este final de semana estão canceladas, com luto oficial de 3 dias. Força à família, amigos e companheiros de equipe”.