Adeus, Miguel: menino de 3 anos morre após ser esquecido em carro

A cidade de Videira, no Oeste catarinense, foi marcada por uma trágica ocorrência na tarde da última sexta-feira (25). Miguel Antunes Versari, de apenas 3 anos, foi encontrado sem vida dentro de um veículo no bairro Morada do Sol.

De acordo com informações preliminares, o menino teria ficado trancado no carro desde o período da manhã. O Samu, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados, mas os profissionais de saúde confirmaram o óbito no local.