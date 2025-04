Mulher é presa ao deixar filha sozinha: 'Não aguento essa menina'

Uma jovem de 22 anos foi presa na última quarta-feira (23) após abandonar sua filha de 2 anos sozinha em casa para sair para caminhar.

O caso, ocorrido na região metropolitana de Belo Horizonte, gerou revolta entre vizinhos, que acionaram a Polícia Militar ao ouvirem a criança chorar incessantemente.

