Professor de canto é preso após dar 'chá de sêmen' para alunas

Um professor de canto de 26 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (25) em Porto Nacional, Tocantins, acusado de oferecer um suposto "chá" contendo seu próprio sêmen para alunas, alegando que a substância melhoraria o desempenho vocal. Hallan Richard Morais Cruz foi autuado por violação sexual mediante fraude e está sob prisão preventiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo relatos de duas vítimas à polícia, o suspeito se apresentava como instrutor vocal e induziu as jovens a ingerirem o líquido. Uma das alunas desconfiou da natureza do conteúdo e acionou as autoridades. Em depoimento, o professor confessou o crime e admitiu ter filmado as vítimas consumindo a substância.