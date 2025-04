Grávida de 19 anos morre em acidente entre moto e caminhão

Uma jovem grávida de 19 anos e seu bebê morreram em um acidente entre uma moto e um caminhão na noite de sábado (26).

O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Anhanguera, no Setor Capuava em Goiânia.

