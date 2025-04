Aux. de enfermagem é preso por estupro de paciente em hospital

O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros) como estupro de vulnerável. O suspeito foi levado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. Em nota, a direção do HCFMUSP confirmou o ocorrido e informou que o funcionário foi imediatamente demitido por justa causa.

Um auxiliar de enfermagem de 31 anos foi preso em flagrante no domingo (27) acusado de estupro contra um paciente de 39 anos no Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu durante a madrugada no complexo hospitalar do bairro Cerqueira César.

"O HCFMUSP repudia veementemente o ocorrido e reafirma seu compromisso inegociável com a ética, a segurança e a dignidade humana", destacou a nota do hospital, que acrescentou estar prestando suporte à família do paciente e colaborando com as investigações policiais.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou a prisão em flagrante, mas não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do crime. O hospital ressaltou que acionou imediatamente as autoridades assim que tomou conhecimento do caso.

Com informações do Portal Metrópoles