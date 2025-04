Adeus, Lucas: dor na despedida de menino atropelado por ônibus

Adeus, Luquinhas!

O adolescente Lucas Viante Machado, de 14 anos, morreu atropelado por um ônibus em Curitiba (PR), no último sábado (26). O caso provocou comoção.

Lucas estava andando de bicicleta e se desequilibrou, sendo atropelado por um ônibus. O adolescente chegou a ser resgatado e levado ao hospital, mas não resistiu.