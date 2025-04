Pesquisadores americanos promovem primeira ‘corrida’ de espermas

Pesquisadores americanos promoveram a primeira competição entre espermatozoides, utilizando uma tecnologia inovadora para identificar os mais rápidos e saudáveis.

O experimento, apelidado de "corrida maluca", tem como objetivo revolucionar os tratamentos de fertilização, aumentando as chances de sucesso para casais que enfrentam dificuldades para conceber.

