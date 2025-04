Após acidente, mulher escapa da morte e descobre que está grávida

Uma das vítimas, ao ser levada para o hospital, descobriu que está grávida. A informação é do G1.

O acidente aconteceu às 3h31. O carro vinha no e sentido centro-bairro perdeu o controle, capotando várias vezes e atravessando o outro lado da rodovia. Quatro mulheres estavam no veículo.

Após escapar da morte em um grave acidente, ocorrido na RMVale na madrugada deste domingo (27), uma mulher descobriu que está esperando um filho. O caso ocorreu em Caraguatatuba. Um carro com quatro mulheres capotou em frente ao Hospital Regional, na avenida José Herculano.

“As equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foram mobilizadas para atendimento das vítimas.

Estavam no carro quatro pessoas que foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Saúde Stella Maris de Caraguatatuba”, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. “O local foi deixado aos cuidados do policiamento de área, policiamento rodoviário e do DER”, completou a corporação.