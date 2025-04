VÍDEO: Policial mata assaltante ao reagir a assalto em padaria

Um homem morreu na tarde deste sábado (26) após tentar assaltar uma padaria na Avenida Jaganã, na zona Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, um policial civil que estava de folga no local presenciou o crime, reagiu e baleou o assaltante. Durante a troca de tiros, uma mulher foi atingida de raspão, mas não corre risco de morte.