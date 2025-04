Homem matou vizinho a pauladas após briga por sofá em Taubaté

Um sofá.

Este foi o pivô da briga entre vizinhos que terminou em tragédia na madrugada deste domingo (27), em Taubaté. Ao ser preso pela polícia, após matar a vítima a pauladas, o homem identificado como Róbson confessou o crime e disse que matou o vizinho porque ele entrou em seu quintal e botou fogo em um sofá. O crime aconteceu na rua Isabel Bueno de Matos, no bairro São Gonçalo, e foi registrado como homicídio consumado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 0h37 para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegar ao local, os policiais encontraram Leandro Alves Moreira caído no solo, gravemente ferido na cabeça e já sem sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito no local.