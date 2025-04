URGENTE: Carro despenca em ribanceira de 100 m no Vale; 4 feridos

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Gol seguia pela estrada de terra, repleta de buracos e ondulações, quando o motorista, de 43 anos, perdeu a direção e o carro saiu da pista, caindo na ribanceira. No automóvel estavam quatro moradores de Caçapava: além do motorista, estavam a filha dele, de 15 anos, um homem de 50 anos e um jovem de 19 anos.

De acordo com a polícia, dois amigos das vítimas, que estavam em um carro que vinha logo atrás, testemunharam o acidente e foram os primeiros a prestar socorro. Eles conseguiram resgatar inicialmente o jovem, de 19 anos, e acionaram a polícia. Policiais militares, com o apoio do Corpo de Bombeiros desceram a ribanceira, localizaram e resgataram as demais vítimas.

A filha do motorista foi encontrada a cerca de 50 metros da descida, com lesões visíveis. O motorista estava do lado de fora do veículo, também ferido, e o outro homem foi encontrado dentro do automóvel.

A estrada, descrita como de difícil acesso, impossibilitou a aproximação de veículos de emergência, exigindo operações de resgate em mata fechada e declive acentuado. O motorista e o homem, de 50 anos, foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Caçapava. A menina e o jovem foram levados ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos.