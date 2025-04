Com longa 'capivara', homem é preso após bater na mulher em SJC

Um homem foi preso após tentativa de feminicídio em um bar de São José dos Campos na noite do último sábado (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram acionados por volta das 21h, para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Paraná, onde uma mulher foi agredida por um homem. O suspeito, segundo a polícia, tem extensa ficha criminal - conhecida na gíria policial como 'capivara'.