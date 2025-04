Herói, jovem é morto por tubarões após salvar vida de amiga

Herói, um jovem de 20 anos morreu atacado por tubarões após salvar a vida de uma amiga. O caso trágico aconteceu em Cancún, no dia 20 de abril (domingo).

Identificado como Alejandro Cortés, o jovem turista norte-americano estava passando férias na praia Chac Mool, na zona hoteleira de Cancún. Ele pulou no mar para salvar a vida da mulher, que estava se afogando diante da força das ondas. No entanto, após salvar a amiga, Alejandro submergiu. Foram realizadas buscas. Apenas na quarta-feira, o corpo foi encontrado foi encontrado na costa, parcialmente devorado.