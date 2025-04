Cantor de forró, Gutto Xibatada morre depois de contrair vírus

Com uma legião de fãs, o cantor de forró Gutto Xibatada morreu aos 39 anos, depois de ter sido diagnosticado com o vírus Monkeypox (Mpox).

Após um período de isolamento, Gutto chegou a receber alta e seguir para uma unidade considerada de referência, em Belém (PA).