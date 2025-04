Menino Miguel morre em incêndio no dia do aniversário de 4 anos

Menino de sorriso contagiante, o pequeno Miguel Ramos, de apenas 4 anos, morreu no dia de seu aniversário, após um incêndio atingir a casa da família.

A tragédia aconteceu na tarde deste sábado (26), em Taquara (RS). O incêndio destruiu quatro casas. Após buscas entre os escombros, os bombeiros encontraram o corpo de Miguel. Os pais do menino foram socorridos com vida.