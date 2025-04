Morta aos 16 anos, jovem Heloysa foi vítima de violência sexual

A adolescente Heloysa Maria de Alencastro Souza, de 16 anos, encontrada morta em Cuiabá (MT), foi vítima de abuso sexual antes de ser assassinada, conforme confirmou o delegado Guilherme Bertoli, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Os exames periciais identificaram lesões compatíveis com violência sexual, que teriam ocorrido enquanto a jovem ainda estava viva.

