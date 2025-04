Casal é preso após matar bebê ao dar álcool para ela 'se acalmar'

Um caso bárbaro. Um casal foi preso pela polícia após matar a filha bebê ao dar álcool para a criança "se acalmar".

Joseph Smith e Angel Talbert vão responder por homicídio. A bebê morreu com alto nível de etanol no sangue -- o caso aconteceu em 16 de novembro de 2024, mas o laudo com a causa da morte foi divulgado agora, em abril de 2025. O caso aconteceu nos EUA.