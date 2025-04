Idoso é encontrado morto em fosso de elevador em prédio de luxo

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava no local para instalar um sistema de ar-condicionado quando o acidente ocorreu.

Um idoso de 68 anos foi encontrado morto no fosso de um elevador em um condomínio de luxo no bairro Cidade Jardim, em Uberlândia (MG), nesta sexta-feira (25).

Os familiares do homem acionaram os bombeiros após não conseguirem contato com ele. Ao chegarem ao prédio, as equipes encontraram o idoso já sem vida no fosso do elevador. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito no local.

Segundo as primeiras informações, não foram encontrados indícios de violência no corpo, indicando que o caso pode ter sido um acidente de trabalho. As circunstâncias exatas da queda ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

O condomínio onde o acidente ocorreu é considerado um dos mais luxuosos da região do Triângulo Mineiro.