VÍDEO: Ladrão se dá mal e leva mordida no traseiro ao pular muro

Um ladrão passou por uma situação inusitada e dolorosa ao tentar invadir uma residência em Itajaí, no bairro Barra do Rio. O caso ocorreu na Rua Antônio Couto, próximo à empresa Brasil Sul Pescados.

Segundo relatos, o criminoso tentou forçar o portão da casa, mas foi surpreendido pelo cão de guarda, que latiu incessantemente, chamando a atenção dos vizinhos. Sem conseguir abrir o portão, o suspeito decidiu pular o muro, sem saber que do outro lado havia um canil. Resultado: acabou levando uma mordida no traseiro!