Mulher grávida se machuca ao proteger cachorro de possível ataque

Uma mulher grávida de sete meses foi derrubada enquanto tentava proteger seu cachorro de um ataque por dois pit bulls em Santos.

O incidente aconteceu na tarde de quinta-feira (24) e foi registrado por câmeras de segurança.

