Com depressão, mãe joga filho de 2 meses em represa; bebê morreu

Um bebê de apenas dois meses morreu após ter sido atirado pela própria mãe em uma represa, no último dia 21. O caso aconteceu em Crixás (GO).

O pai chegou a resgatar a criança, que foi levada ao hospital, mas não resistiu. O bebê apresentava também sinais de agressão pelo corpo.