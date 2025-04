Taubaté atropela o São José e vence Clássico do Vale no feminino

O Taubaté venceu o Clássico do Vale sobre o São José por 4 a 1 na tarde deste sábado (26), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do grupo A do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, as Meninas do Burrão, comandadas pelo técnico Arismar Júnior somam o primeiro triunfo no torneio, após derrota para o Vasco na estreia.