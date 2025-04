Menino de 3 anos morre após ser esquecido por 10h dentro de carro

O caso aconteceu no fim da tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30, encontrando a criança desacordada dentro do carro, já morta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A madrasta, de acordo com a polícia, saiu às 7h, levando a companheira, mãe da criança, para o trabalho. O menino ficou no banco de trás, dormindo. Depois de deixar a mãe do menino no trabalho, a madrasta se esqueceu da criança. Ela só lembrou por volta das 17h, quando voltou ao carro e encontrou o menino já sem vida.

O caso é investigado pela polícia.