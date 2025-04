Em 'surto', marido atropela e mata esposa após crise de ciúme

Em 'surto', um homem atropelou e matou a própria esposa após uma crise de ciúmes. Ele ainda atingiu a enteada e o namorado dela, que sobreviveram ao ataque.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O marido, de 59 anos, foi preso após o assassinato, ocorrido em São Paulo, na região de Pirituba, no último domingo (20).