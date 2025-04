Invadiu velório, botou fogo no caixão de rival e morreu queimado

Depois de passar 24 dias internado, um jovem de 18 anos morreu após ter incendiado o caixão de um rival de outra facção criminosa durante um velório. Ao atear fogo ao caixão, o jovem se queimou e foi hospitalizado. Na última quinta-feira (24), ele morreu em decorrência dos ferimentos.

O ataque durante o velório aconteceu em 1º de abril, na cidade de Trairi (CE). Integrantes de uma facção criminosa, quatro homens invadiram o velório e atearam fogo ao corpo do rival, que foi morto em um confronto com a polícia. Os criminosos foram presos por vilipêndio a cadáver.