'Descanse no Pai': Maria morre após 7 meses lutando pela vida

Adeus, Maria.

A jovem Maria Giovana Marciano Sichciopi, de 28 anos, morreu após permanecer sete meses internada, lutando pela vida, em razão de um acidente de moto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ela morreu nesta última quinta-feira (24), em Marília. Ela estava internada em setembro de 2024.